Milano nascite in calo Matilde e Leonardo i nomi preferiti il 17 per cento ha anche il cognome della madre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 – Non è mai facile scegliere il nome per il proprio figlio. Alcuni genitori hanno già una loro lista e, spesso, si tratta diispirati da personaggi storici o celebri, magari del mondo dello spettacolo o dello sport. Altri invece, decidono il nome del loro bambino in base alla continuità con le tradizioni di famiglia, oppure in ricordo di una persona cara che non c’è più. Altri ancora hanno semplicemente la passione per un nome da quando sono bambini. Nonostante ciò, ogni anno, analizzando i dati dell’anagrafe di Palazzo Marino relativi alle registrazioni dei nuovi nati in città, è possibile notare che ci sono delle vere e proprie tendenze. Deiche sembrano andare di moda e che vengono scelti dalla maggior parte di mamme e papà.il nome femminile preferito per le bimbe milanesi nate nel 2024.