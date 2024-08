Milano entra in vigore il regolamento contro la movida selvaggia | cosa cambia e le zone rosse

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 – Stop alla. Diventerà operativo da lunedì 19 agosto, a, il nuovoper la disciplina dei pubblici esercizi approvato il 6 maggio dal Consiglio Comunale per evitare il sovraffollamento in alcune aree della città. Unche permette al Comune di contingentare la nascita di nuovi locali income Navigli e corso Como. Ilrecepisce le osservazioni, espresse da Epam (Associazione pubblici esercizi) con Confcommercio, prevedendo criteri selettivi e rigorosi per arrivare, nel tempo, a un migliore equilibrio in città del numero di attività.