(Di sabato 17 agosto 2024)è un esternoSSC. La scorsa stagione non è stata facile per il, che si è piazzato decimo in Serie A.ha rinnovato il suo contratto con ilfino al 2027, e il suo futuro sembra essere certo anche con l’arrivo di Antonio Conte come allenatore. Carriera e statistiche diè nato nel 1993 e ha iniziato la sua carriera calcistica nella Roma. Tuttavia, non ha mai giocato con la prima squadra giallorossa. Ha poi militato in prestito in diverse squadre, fino a trovare spazio in Sassuolo e Inter. Nel gennaio 2020, è approdato alcarriera Con ilha avuto una stagione eccellente. Ha segnato 9 gol e fornito 10 assist ai compagni. Nonostante il fallimentosquadra, è stato uno dei giocatori più importanti.