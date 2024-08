Madonna a Pompei popstar finanzia progetto Sogno di volare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 agosto 2024) Nella sua visita privata di ieri sera agli scavi di, la(che ha festeggiato i suoi 66 anni) ha incontrato anche un gruppo di adolescenti e bambini che partecipano aldi”, promosso dal parco archeologico con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale nella vita culturale del sito Unesco. Nella circostanza l’artista ha deciso – come fanno sapere dallo stesso parco archeologico – di sostenere il(che da fonti del parco costa annualmente 250.000 euro), che vede i giovani impegnati in un percorso creativo che culmina nella messa in scena di una commedia classica nel Teatro Grande,ndo tutto l’anno 2024/25, il quarto dall’avvio dell’iniziativa, tramite la sua fondazione “Ray of Light”.