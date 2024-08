LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | inizia l’ultimo grande giro della stagione Tra poco il via della cronometro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.04 Sarà la quinta partenza dall’estero per la corsa spagnola, che in terra lusitana prende il via con una breve prova a. La partenza sarà dalla capitale del Portogallo, Lisbona, e l’arrivo nella vicina Oerias. 17.02il terzo e ultimostagionale, con la caccia alla maglia roja che parte da Lisbona. Difende il trofeo Sepp Kuss, che si presenta con grandi credenziali per potersi ripetere. 17.00 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i allaprima. Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i allaprimail terzo e ultimostagionale, con la caccia alla maglia roja che parte da Lisbona.