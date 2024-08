LIVE Palio di Siena 2024 in DIRETTA | sfila il drappellone di Guasco Tra poco si comincia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50 Ci sono tante persone anche se la piazza non è piena. 18.48 Assistiamo alla sbandiera della vittoria, con lo sbandieramento di tutte le 17 contrade. Al termine ci saranno momenti di silenzio in cui si attenderà l’uscita dei cavalli e dei fantini. 18.47 Un corteo storico che non si è tenuto per questioni di tempistiche, non senza problemi. 18.46 La pioggia, dunque, sembrerebbe aver lambitoe tutto andrà in scena. 18.45 Ildisi indirizza verso la mossa, dopo lata. 18.42 Piazze del Campo si sta riempendo. Secondo quanto riportano i commentatori sul posti, c’è una presenza di senesi rispetto a ieri, quando erano stati molti i turisti a essere attirati dall’evento. 18.40 Il canape viene portato alla mossa per il via.