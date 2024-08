LIVE MotoGP GP Austria 2024 in DIRETTA | Bagnaia svetta anche nelle PL2 ora è tempo di qualifiche!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.45 Ed ora èdi! A breve si partirà con la Q1! 10.43chiude in vetta la PL2 in 1:29.243 con 52 millesimi su Pol Espargarò, 101 su Marc Marquez, quindi quarto Martin a 131, mentre Quartararo è quinto a 273. Sesto Vinales a 277. 10.41 Jorge Martin piazza 55 millesimi di record nel T1 ma non migliora il suo crono.chiude la sessione in vetta. 10.40 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDONO LE PL2! Andiamo a vedere gli ultimi crono. 10.39 Marc Marquez vola nel T1 con 18 millesimi di record, quindi arriva al T2 perdendo 3 decimi e non migliora. Si vede Aleix Espargarò, nono a 579 millesimi. 10.38torna in azione mentre Quartararo continua a spingere, migliora di nuovo in ogni settore e chiude in 1:29.516 quinto a 273 millesimi da. 10.