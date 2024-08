Lazio-Venezia | probabili formazioni orario e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma 17 agosto 2024 - Obiettivi e speranze contrapposte, punti di vista ribaltati che ogni anno incrociano i destini del campionato italiano tre punti alla volta. Si alza il sipario sulla nuova stagione di Serie A e il debutto della massima divisione calcistica italiana contrappone una squadra dalle ambizioni di gloria rivoluzionata in estate e a cacia di un nuovo ciclo vincente da aprire, la, contro una formazione, il, tra quelle candidate a un campionato di sofferenza in costante bilico tra salvezza e retrocessione, guidata però da un allenatore ricco di idee e autore sempre di un calcio brillante in Eusebio Di Francesco. Calcio di inizio per queste due compagini fissato alle 20:45 nella cornice dello stadio Olimpico. Come scritto in precedenza, laè reduce da una vera e propria rivoluzione estiva, guidata dal direttore sportivo Angelo Fabiani.