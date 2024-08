L’Atalanta al fantacalcio | i titolari chi prendere e chi evitare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Milano, 17 agosto 2024 – La vittoria dell’Europa League non è da considerare come un punto di arrivo per, bensì la conferma che la strada intrapresa da qualche anno è quella giusta. La scorsa stagione la squadra di Gian Piero Gasperini si è ancora una volta confermata come una delle migliori in Italia e, come se non bastasse, anche in Europa. La sconfitta in Supercoppa Europea contro il Real Madrid fa parte del percorso, d’altronde la disparità tra le due squadre è evidente, ma la Dea ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche la squadra più forte del mondo.riparte dalla consapevolezza di rientrare stabilmente all’interno delle “big” di Serie A e di poter dire la sua anche in Champions League. Il mercato segue la linea degli anni scorsi, ovvero giocatori che possono essere valorizzati da Gasperini.