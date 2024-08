Incidente A1 oggi tra Modena sud e Reggio Emilia schianto auto moto | 10 chilometri di coda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 – Intorno alle 16:50, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio per la A22 Brennero, in direzione Milano, si registrano 10 km diin aumento, per unavvenuto all'altezza del km 146 e 500, in cui sono rimasti coinvolti duee due. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 3^ Direzione di Tronco di Bologna distrade per l'Italia. Traffico bloccato: consigli di viaggio Attualmente, sul luogo dell'evento il traffico è bloccato. A chi viaggia verso Milano, si consiglia di uscire anord e rientrare instrada a, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. In direzione opposta verso Bologna,per curiosi trae il bivio per la A22 Brennero