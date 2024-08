I DonatoriNati della Polizia di Stato raccolgono sangue

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’estate è una stagione da sempre “calda” anche per le donazioni di, che subiscono un calo fisiologico dovuto alle partenze per le ferie, ma anche ad altri fattori come gli sbalzi di pressione per il caldo, le sospensioni per i viaggi all’estero. Ecco, allora, che scatta la mobilitazione estiva die PetraStrumilia che hanno organizzato per il 23 agosto a Pietrastornina (Av) presso Piazzale Vittorio Veneto una raccolta straordinaria di. Dalle 8.30 alle 12.30 a bordo di un’autoemotecaFrates i volontari saranno accolti da personale medico specializzato. L’iniziativa vede il Patrocinio del Comune di Pietrastornina, da sempre sensibile alla tematicadonazione del