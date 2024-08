Giostra del Saracino che sfida Vince San Lorenzo allo spareggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Colpi di scena prima del via ed emozioni per unadelfinitaquando i colori della sera già abbracciavano la piazza di Sarteano. A trionfare è stata la Contrada di San, 7 anelli, già vincitrice della Provaccia, con il giovane e debuttantetore Luca Betti e la cavalla Shakira, accoppiata che alla seconda carriera diha avuto la meglio sulla Contrada della Santissima Trinità, con il forte (e già vittorioso)tore Giacomo Perugini sul cavVibranio, che termina a 6. La Santissima Trinità era partita bene, andando in ’fuga’ già al termine della prima carriera, ma dalla seconda, Betti, autore di una prova fantastica, non ha sbagliato più nulla, con l’aggancio che è arrivato a conclusione della quarta Carriera.