Germania accordo all’ultimo minuto nella maggioranza sul bilancio 2025 Ma mancano ancora oltre metà delle risorse

(Di sabato 17 agosto 2024) Venerdì è scaduto il termine per il governo tedesco per la presentazione deldi previsionenei termini previsti per l’iter parlamentare. Non c’era alcuna certezza che l’esecutivo riuscisse a rispettare la scadenza e, in effetti, ci è riuscito solo a. Il governo ha recuperato circa 5 miliardi di euro che tuttavia non bastano. Ce ne vorrannouna dozzina che dovranno essere reperiti nel corso del dibattito parlamentare. Inizialmente aveva il traguardo di ridurre il buco di 17 miliardi almeno a 9. In sostanza l’, che deve essere sottoscritto da tutti i ministri per essere poi trasmesso alle Camere, prevede che le ferrovie tedesche ottengano un’iniezione di capitale di 4,5 miliardi in sostituzione di sussidi, con conseguente aumento dell’indebitamento pubblica. In, Deutsche Bahn riceverà un prestito federale di tre miliardi di euro.