Genoa-Inter 2-2 pagelle | Bisseck da incubo 4 Thuram la luce 9!

(Di sabato 17 agosto 2024) L’pareggia in maniera beffarda alla prima di campionato contro ilper 2-2. Yannnon ne fa una giusta, partita da 4. Marcusimpatto clamoroso, ecco ledel match. YANN SOMMER 4.5 – Calcola male la traiettoria del colpo di testa e provoca il gol subito da Vogliacco nel primo tempo. Sbaglia in impostazione in due occasioni nel secondo tempo e rischia grosso. Il voto aumenta per il rigore parato, che comunque è inutile.– DIFESA YANN4 – Troppo leggero nella marcatura su Vogliacco e non basta. Ci aggiunge anche la papera finale con il braccio largo e il rigore per il. La titolarità rimane lontana di questo passo. FRANCESCO ACERBI 6 – Lento nell’impostazione, un po’ sbadato in marcatura. Mette le pezze in una prestazione sufficiente per il rotto della cuffia. ALESSANDRO BASTONI 6 – Spinge tanto però crossa poco.