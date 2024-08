Genoa-Inter 2-2 il tabellino della partita della 1ª giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-2: questo ilvalida per la primadiA 2024-2025. FINISCE MALISSIMO – Due punti buttati in maniera assurda regalando due gol che non si vedono nemmeno in Terza Categoria. L’in vena di omaggi comincia malissimo la stagionedifesa del titolo, venendo bloccata sul 2-2 dal. Ma il risultato è figlio solo di oscenità dei singoli, che rendono vana la doppietta di Marcus Thuram. Prima Yann Sommer sbaglia valutazione su una punizione che prende la traversa e Alessandro Vogliacco mette dentro, per l’1-0. Poi, ancora peggio, Yann Bisseck va di mano su un cross nel recupero e regala il 2-2 su rigore dato dal VAR. Questo ildi2-2 – IL(3-5-2): Gollini; Vogliacco (60’ J.