Fuochi d’artificio al top Pienone di turisti in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) FOLLONICA Tanto il successo riscontrato per lo spettacolo deinella notte del 14 agosto a Follonica. Cittadini ehanno invaso le vie e le spiagge dellaper assistere ai colori e agli effetti scenici della serata pirotecnica. Mezz’ora di spettacolo, che ha avuto inizio intorno alle 23.30 alla foce del torrente Gora sul lungomare Carducci, ha illuminato il lungomare follonichese. Un evento serale tipico delle estati follonichesi e che anche quest’anno ha portato innumerosi. "È il mio primo Ferragosto da sindaco di Follonica – scrive sui suoi profili social, Matteo Buoncristiani – Desidero rivolgere a tutti, dai residenti ai moltissimipresenti in, l’augurio di trascorrere in serenità queste ore.