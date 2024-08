Droga spacciatore inseguito e arrestato nel bosco a Lucca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 - Preso dai carabinieri dopo un inseguimento neldi Balbano, accanto a, unodi cocaina di 25 anni marocchino, nullafacente ma con permesso di soggiorno regolare, con precedenti di polizia. I carabinieri lo hannoper detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in un controllo mirato alla nuova 'piazza di spaccio' segnalata dagli abitanti e dove si sono registrate importanti attività di spaccio, documentate con diversi sequestri amministrativi. Durante uno dei passaggi ripetuti, ieri mattina, i carabinieri hanno notato semi-mimetizzato tra la vegetazione il nordafricano, il quale è scappato subito. I militari hanno intimato l'alt, ma non è servito. Il pusher è fuggito sperando di nascondersi tra la vegetazione, molto fitta. Ma i carabinieri in pochi minuti lo hanno bloccato.