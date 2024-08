Dalla dengue al vaiolo delle scimmie e il ‘patogeno X’ | Ecco i 32 virus e batteri che potrebbero provocare nuove pandemie Sono bombe a orologeria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Sembra che dobbiamo ormai rassegnarci a convivere con loro, ie i. Anche se la parola “rassegnazione” potrebbe non essere quella più pertinente. Ma partiamo dall’inizio. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato l’elenco degli agenti patogeni a più alto rischio chein futuro una nuova pandemia. Si tratta di 32. Si vaal. E per non farsi mancare nulla, aipiù noti se ne aggiunge un patogeno X, un agente oggi ignoto, che, come avvenuto nel 2019 con ilSarsCoV2, potrebbe emergere e diffondersi in tutto il mondo. “La storia ci insegna che la prossima pandemia è una questione di quando e non di se.