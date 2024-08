Come scegliere il miglior materasso per bambini?

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 17 agosto 2024) Dormire bene non è solo importante per lo sviluppo deima essenziale. Il corpo deiè ancora in fase di sviluppo fisico: ipiccoli, ad esempio, possono crescere fino a 1,5 cm in una sola notte. Ciò significa che hanno bisogno di dormire più degli adulti: tra le 10 e le 14 ore, a seconda dell’età. Questo perché il corpo entra in “modalità di riparazione” durante questo periodo, quindi dormire bene la notte è vitale affinché il tuo bambino sviluppi ossa, muscoli e articolazioni sani.E non è solo una questione di crescita fisica. Gli studi hanno dimostrato che quando idormono bene il loro comportamento, la memoria, la capacità di apprendimento e la salute mentale e fisica generaleano. D’altro canto, non dormire abbastanza può portare a problemi comportamentali, obesità infantile, ipertensione e problemi di salute mentale.