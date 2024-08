Zielinski pronto per una data | Inzaghi fissa il rientro del polacco!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) Piotrnon prenderà parte al primo incontro della stagione di Serie A 2024-2025 contro il Genoa. Il mister Simonene ha indicato ladel. LA SICUREZZA – Piotrrientrerà in occasione del match tra Inter e Lecce di sabato 24 agosto. Il calciatoreintende recuperare al meglio dal risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra, infortunio da lui subito all’inizio di questo mese. In vista della sfida contro il Genoa, il centrocampista ex Napoli guarderà i suoi compagni dall’esterno, consapevole del fatto di poter vestire la maglia dei nerazzurri per la prima volta, in Serie A, in occasione del match contro i pugliesi.