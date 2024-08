WWE | Randy Orton rivela chi vorrebbe che lo introducesse nella Hall of Fame

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 16 agosto 2024) La Superstar di SmackDownè stato recentemente ospite del podcast What Do You Wanna Talk About? con Cody Rhodes. Quando gli è stato chiesto chiche loofha scelto nientemeno che il suo rivale di lunga data, John Cena. “Quasi non voglio nemmeno dirlo perché sento che lo sentirebbe e poi si sentirebbe obbligato, ma forse direi John Cena a questo punto“, ha detto. “Quindi ci sono alcune ragioni, egoisticamente, perché so che lo farebbe fuori dal parco. So che John potrebbe rendermi giustizia meglio di chiunque altro, perché John è John, Certo, ci sono altri candidati, ma sento che John sarebbe in cima alla mia lista, ma quasi odio anche solo dirlo ad alta voce, perché non riesco a immaginare quanto sia impegnato quel tizio con tutto quello che sta succedendo.