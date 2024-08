Vuole incendiare un barbiere ma qualcosa va storto e si dà fuoco | l’incredibile incidente del piromane ripreso dalle telecamere di sorveglianza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Doveva essere una vendetta, probabilmente, maè andato. Un, infatti, ha cercato diuna Gungahlin, in Australia, lo scorso 6 luglio. Ledihannoi due sospetti mentre si avvicinano al Golden Blade Barber Shop in bicicletta, con indosso un casco e abiti scuri. Uno dei due ha aperto la porta d’ingresso rompendo il vetro con martello, mentre il secondo complice è entrato e ha cosparso il locale con una sostanza accelerante. Proprio mentre accendeva la miccia, però,non è andato secondo i piani. Dopo l’esplosione, lo stessoè stato investitofiamme e si è lanciato all’esterno del locale, rotolandosi a terra, per spegnere il. A quel punto è stato raggiunto dal suo complice ed entrambi sono fuggiti in bicicletta.