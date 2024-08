Re Carlo | l’hobby ‘stravagante’ che divertiva anche la regina Elisabetta

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 16 agosto 2024) Reè un lavoratore instancabile, sempre impegnato con le incombenze della Corona. Ma a porte chiuse il Sovrano ha sempre avuto una propensione per alcuni dei suoi hobby definiti “bizzarri”. Secondo quanto riportato dal Mirror, uno di questi passatempi un tempo rendeva sua madre, laII, piuttosto entusiasta. L’esperta reale Jennie Bond ha affermato che reIII è rinomato per il suo amore per i grandi spazi aperti, con molte delle sue iniziative incentrate sugli spazi verdi. Uno degli hobby preferiti del Sovrano, infatti, è proprio il giardinaggio. Negli anni ha curato personalmente il progetto dei giardini della sua casa personale. Ma il pollice verde non è l’unica caratteristica che lo rende vicino agli spazi verdi. Come amante della natura, infatti, ha sviluppato negli anno una passione un po’ fuori dal comune.