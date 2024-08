Promozione Colpo da 90 per l’Aurora Treia | firmato Davide Borrelli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nella stessa giornataha anche ufficialmente acquisito le prestazioni di Francesco Romagnoli e Gianluca Candidi VALLESINA, 16 agosto 2024 –sta completando la squadra in vista del prossimo campionato diMarche Girone B e nell’ultima ora ha ufficializzato la firma di. Il fantasista, classe 1985, arriva dopo l’ultima esperienza al Tolentino (Eccellenza) dove ha superato quota 100 reti siglate in carriera. Negli anni ha sfoderato prestazioni di alto livello con le maglie di Cynthialbalonga, Forlì, Monterosi, Recanatese, Imolese, Fano, Maceratese, Ancona, Teramo, Trivento, Real Montecchio, Jesina e Cuneo. Per mister Zannini un elemento di caratura tecnica ed esperienza. Nella stessa giornataha anche ufficialmente acquisito le prestazioni di Francesco Romagnoli e Gianluca Candidi.