Palio di Siena rinviato per maltempo è la seconda volta nello stesso anno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ancora unaildinon si è corso nella data canonica a causa della pioggia. Come era successo per ben due volte a luglio, anche la carriera dell’Assunta 2024 è stata infatti rimandata a causa del. Il 2024 rimarrà unmemorabile nella storia del. In base agli archivi de Il.org, l’ultimache entrambi i Palii, quello di luglio e quello di agosto, furono rinviati era il 1870. “È stata una decisione inevitabile“. Lo ha detto ai microfoni di La7 la sindaca diNicoletta Fabio in seguito al rinvio deldell’Assunta a causa del. Esposta la bandiera verde,per pioggia. La carriera dell’Assunta 2024 è stata rimandata a domani, sabato 17 agosto, alla stessa ora. Ecco cosa dice il regolamento delse piove durante il Corteo Storico. Il testo recita quanto segue.