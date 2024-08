MotoGP orari qualifiche e Sprint Race GP Austria 2024 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Dopo una settimana di stop, ritorna in pista il Motomondiale. Nel corso di questo fine settimana andrà in scena il Gran Premio d’, undicesimo appuntamento della stagione. Si correrà, come sempre, sul tracciato del Red Bull Ring, incastonato nei monti della Stiria tra Spielberg e Zeltweg: sarà il secondo GP dopo la pausa estiva che è stata interrotta dal Gran Premio di Gran Bretagna. Dopo il weekend di Silverstone abbiamo avuto un nuovo cambio diin classifica generale per la classe regina. Jorge Martin, infatti, è di nuovo al comando con 241 punti contro i 238 di Francesco Bagnaia. Bagnaia che può usufruire di un circuito che gli è sempre stato amico: dal 2019 non va giù dal podio a Spielberg. Sky Sport(208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo dicosì come Sky Sport Uno (201).