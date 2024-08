Meteo dal 18 agosto temperature giù di 10 gradi | si rischiano forti eventi estremi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 16 agosto 2024) Le previsioniper il dopo Ferrindicano un cambiamento significativo in atto per quanto riguarda i prossimi giorni. Fra sabato 17 e domenica 18è atteso un primo pesante attacco all’anticiclone da parte di una nuova perturbazione. Il caldo rovente, fuori norma e prolungato che sta attanagliando l’Italia ormai da diverse settimane, ha ormai i giorni contati. E come già accaduto in passato, il rischio ora è quello dia causa dello ‘scontro’ tra masse d’aria completamente diverse che proprio sul nostro Paese troveranno il loro campo di battaglia. Almeno fino a sabato ci saranno comunque ancora tanto sole e caldo con leche saliranno ben oltre le medie storiche. Si toccheranno punte fin verso i 38-40specie al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori: Sardegna e Sicilia.