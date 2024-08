Lula | Riconoscere Maduro? Non ancora

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 16 agosto 2024) 11.20 In un'intervista radio, a chi gli chiedeva se il Brasile riconosca la rielezione diin Venezuela, il presidenteha risposto: "Non. Lui sa che deve una spiegazione. La situazione in Venezuela sta peggiorando".non riconosce neppure lo sfidante Gonzalez -come hanno fatto tra gli altri Usa,Argentina e Uruguay- e vede due possibili soluzioni:un governo di unità nazionale, oppure"se ha buon senso potrebbe indire nuove elezioni", con criteri di accesso candidati, comitato imparziale e osservatori esterni.