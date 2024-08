Guerra Israele Hamas a Doha i negoziati per la guerra | Inizio promettente

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ariprendono iper mettere fine al conflitto che da mesi sta devastando la Striscia di Gaza. Mediatori provenienti da diverse nazioni si sono incontrati per discutere una possibile tregua che permetta l’arrivo di aiuti umanitari e il rilascio degli ostaggi. Mentre le trattative procedono, la tensione sul campo non accenna a diminuire, con nuovi raid aerei israeliani e attacchi delle milizie di Hezbollah al confine. Nel frattempo, la Casa Bianca ha duramente condannato gli attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania, mentre il presidente palestinese Mahmoud Abbas annuncia la sua visita imminente a Gaza. Anche l’ex presidente Donald Trump ha lanciato un appello a Benjamin Netanyahu affinché ponga rapidamente fine alle ostilità.