Grande Fratello dopo il pesante litigio è pace fatta tra gli ex concorrenti | Siamo tornati amici

(Di venerdì 16 agosto 2024) La convivenza forzata nella Casa delspesso porta a malintesi che lasciano segni difficili da cancellare, anche una volta che le luci del loft si spengono. È esattamente ciò che è successo tra Stefano Miele e Sergio D’Ottavi. I due avevano iniziato il loro percorso nel reality show come, ma col tempo si sono progressivamente allontanati. Il legame tra l’imprenditore romano e lo stylist si è incrinato quando il primo ha iniziato una frequentazione con Greta Rossetti, determinando un progressivo distacco non solo tra Stefano e Sergio, ma anche con Beatrice Luzzi. Quest’ultima, che aveva trovato un supporto nei due nuovi arrivati per affrontare le pressioni subite dagli altri, si è ritrovata sempre più isolata.