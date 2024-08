Genoa Gilardino | Ci aspetta una squadra forte ma cercheremo di far bene davanti alla nostra gente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Albertosi prepara a guidare ilnella prima sfida di campionato, in cui incontreranno i campioni d’Italia in carica, l’Inter di Simone Inzaghi.vigilia del match, in scena domani al Ferraris,spiega: “La mia percezione in questo momento è che i ragazzi hanno lavoratoe quello che mi stanno trasmettendo è molto positivo. C’è voglia di iniziare, c’è entusiasmo e consapevolezza che ci devono portare ad affrontare al massimo una grandissima, una formazione di caratura internazionale che l’anno scorso ha vinto meritatamente il campionato”. Lo scorso anno l’avvio fu complesso, con una sconfitta contro la Fiorentina: “Trovammo una delle formazioni più in condizione di quel periodo, quest’anno una che lotterà per vincere di nuovo il campionato. Ma partiamo con una consapevolezza diversa nella testa dei giocatori.