Galleria Umberto I | ruba vestiti e profumi La Polizia di Stato trae in arresto un 27enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024)I: Arreper furto aggravato in un negozio di via Toledo Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Toledo, ingresso della, per la segnalazione di furto all’interno di un esercizio commerciale.I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che un uomo erafermato da un addetto alla vigilanza in quanto, poco prima, aveva fatto scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio nel tentativo di asportare tre capi di abbigliamento e sei confezioni di profumo occultati in una borsa a tracolla.Per tali motivi l’indagato, identificato per ungeorgiano con precedenti di, anche specifici e irregolare sul territorio nazionale, ètratto inper furto aggravato.