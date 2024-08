Financial Times | Il colosso statunitense Slb si espande e investe nel settore petrolifero della Russia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) La multinazionaleSlb, la più grande società di servizi per giacimenti petroliferi al mondo, si stando innonostante le sanzioni nei confronti di Mosca. Slb approfitta anche dell’uscita dal mercato russo dei principali rivali, ovvero Baker Hughes e Halliburton, a loro volta statunitensi, che hanno venduto le loro attività russe a imprenditori locali nel 2022. A darne notizia è il quotidiano ingleseche ricorda anche come la società, con sede a Houston e precedentemente nota come Schlumberger, abbia firmato nuovi contratti e assunto centinaia di dipendenti in. Nell’ultima trimestrale Slb ha registrato profitti per 1,2 miliardi di dollari, in crescita del 19%. I ricavi sono saliti del 13% a 9,1 miliardi di dollari, nonostante la flessione sul mercato. L’82% dei proventi del gruppo proviene comunque dall’estero.