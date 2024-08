E’ morto Michele Renzo il magistrato stroncato in casa da un infarto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Perugia, 16 agosto 2024 – E’a Perugia l’ex procuratore, 71 anni. Ilera in pensione da circa un anno. Il suo ultimo incarico era stato quello di procuratore capo all’Aquila; in precedenza era stato capo della Procura di Ascoli Piceno, prima ancora era passato dalla corte di appello di Ancona e da Perugia, dove era stato sostituto procuratore. C’era lui la notte in cui Luigi Chiatti, il mostro di Foligno, confessò l’orrore di cui era colpevole. E a Perugia viveva, originario di Alife (Caserta). Oggi, improvvisamente, ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Oltre alla vicenda Chiatti,si era occupato anche di altre vicende giudiziarie ad alta risonanza mediatica, su tutte l’indagine su Salvatore Parolisi per l’omicidio della moglie Melania Rea.