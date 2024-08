Calciomercato Genoa | ufficiale il ritorno di Andrea Pinamonti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024)è un nuovo giocatore del. L’attaccante lascia il retrocesso Sassuolo e ritorna in rossoblù dopo le 34 presenze, con 7 gol, nel 2019/2020. La cessione di Gudmundsson alla Fiorentina ha sbloccato l’arrivo del centravanti classe 1999, che farà coppia con Vitinha nel 3-5-2 di Alberto Gilardino. Ecco il comunicatodel: “è un giocatore del. L’attaccante del Sassuolo, nato a Cles, in provincia di Trento, il 19/05/1999, arriva a titolo temporaneo con opzione di riscatto. Cresciuto nei settori giovanili di Chievo e Inter, ha realizzato in carriera 43 gol nelle competizioni nazionali professionistiche. Bentornato al!”.ildiSportFace.