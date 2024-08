Boxe nuova occasione per Guido Vianello Ma i bookmakers non credono in lui

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024)tornerà sul ring nella notte italiana tra sabato 17 e domenica 18 agosto per sfidare il pugile russo-canadese Arslanbek Makhumodov. Il peso massimo italiano sarà impegnato al Centre Videotron di Quebec City (Canada) contro un avversario particolarmente impegnativo e quotato. Il ribattezzato The Gladiator avrà unadopo aver firmato il rinnovo di contratto con la Top Rank di Bob Arum: serve una prestazione di forza dopo la sconfitta per split decision rimediata lo scorso 13 aprile contro Efe Ajagba, in un match che tra l’altro metteva in palio il WBC Silver.