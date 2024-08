Bagnante alla deriva salvato da addetti lido nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutosu un materassino:dal servizio di assistenza di uno stabilimento. È accaduto ieri a Torre del Greco, nella prima parte di via Litoranea. A raccontare l’episodio sui social è il titolare delMoon Beach, Michele Lunella, che posta una foto dell’intervento effettuato in prima persona insieme ad alcuni bagnini utilizzando un pedalò: “I primi a dare l’rme sono stati i presenti di una vicina spiaggia libera. L’uomo era lontano driva e anche chi aveva cercato di raggiungerlo a nuoto non c’era riuscito”. A questo punto dallo stabilimento si è deciso di attrezzare il pattino per poter raggiungere il gonfiabile, che è stato ancorato al mezzo per riportare l’occupante sulla terra ferma: “Qui abbiamo trovato ad accoglierci diverse persone e anche alcuni uomini della Capitaneria, nel frattempo allertati dai presenti.