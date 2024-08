Autostrade | al traffico ci pensa l' intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un sistema diassociato a una applicazione per lo smartphone e gli altri device. Così in autostrada si possono evitare le code del rientro estivo. Specialmente ad agosto, fidarsi del proprio intuito per una partenza intelligente può rivelarsi un’idea stupida. E se la tecnologia mostra da tempo quantos’incontrerà in un determinato punto del proprio percorso, con i suoi ultimi sviluppi riesce ad avere una marcia in più: arriva a prevedere le potenziali code e i flussi futuri delle auto, suggerendo le deviazioni necessarie per circolare in modo fluido.Sa valutare l’impatto dei cantieri su ogni tratta, consentendo al gestore della rete di pianificare gli interventi al meglio per intasare meno le corsie.