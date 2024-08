Arrestati due ladri al Parioli | recuperata refurtiva di valore

Leggi tutta la notizia su romadailynews

I Carabinieri della Stazione Roma Flaminia hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 25 e 41 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali, accusati di furto aggravato in concorso. I due sono stati sorpresi all'interno di un'abitazione in via Filippo Civinini, nel quartiere, mentre cercavano di fuggire con quattro borsoni contenenti gioielli, argenteria e borse di marca. L'intervento tempestivo dei militari ha permesso di bloccare iprima che riuscissero a scappare, consentendo il recupero dell'intera, che è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.