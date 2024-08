Addio a Paola Zanin la Casalinga di Voghera

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) La città disi raccoglie in un commossoConcati, una figura emblematica per la comunità locale e per l’intero Paese. Conosciuta affettuosamente come la “di”,è stata una fervente sostenitrice delle massaie e un’instancabile promotrice del valore e della dignità del ruolo della, spesso sottovalutato., che si è spenta all’età di 76 anni, ha lasciato un segno indelebile nella storia della sua città e nel cuore di chi l’ha conosciuta. La sua avventura come paladina delle casalinghe ebbe inizio nel 1996, quando decise di fondare l’Associazione delle Massaie Vogheresi in risposta a un’espressione resa celebre dal concittadino Alberto Arbasino.