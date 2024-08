Treviso perde il controllo della bici durante la gara e sbatte contro un muro | grave la 19enne Alice Toniolli

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 agosto 2024), ciclistadel team Top Girls Fassa Bortolo, ha avuto un incidentela prova Donne Open al Circuito dell’Assunta a Ceneda di Vittorio Veneto, nel Trevigiano. La giovane ha perso ilcletta sul tracciato e ha battuto violentemente la testa sul muretto di un ponticello che il gruppo stava percorrendo, sul lato sinistrostrada. L’incidente è avvenuto mercoledì 14 agosto, a velocità elevata, e laè ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di, con un politrauma al capo, alcune fratture al costato e ad una gamba, una leggera contusione cervicale. Secondo quanto trapela dalla Usl di, e come riferito dall’Ansa, l’atleta sarebbe nel reparto i terapia intensiva e non in pericolo di vita, ma ci vorranno diversi giorni per il suo recupero.