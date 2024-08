Tebas vorrebbe che a dicembre Barcellona-Atletico Madrid si disputasse negli Stati Uniti Relevo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 15 agosto 2024)che asi) “Non c’è due senza tre”, scrive. Sì, perché la Liga cerca ancora di disputare un match all’estero. Non è un mistero che “la Liga avesse ancora sulla sua tabella di marcia l’idea di portare un giorno una partita del campionato nazionale all’estero per la prima volta nei suoi 95 anni di storia. Epuò ora confermare che il prossimo tentativo che ha in mente – da sviluppare nei dettagli e soddisfare così uno dei suoi desideri di lunga data – ha già i club scelti, una destinazione da sempre desiderata e una data segnata in rosso sul calendario. Si tratta di, corrispondente alla 18esima giornata di questa stagione, che si giocherà tra il 20 e il 222024. La sede prescelta sarà ancora una volta l’Hard Rock Stadium di Miami (Usa)“.