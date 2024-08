Michelle Hunziker e Gerry Scotti | troppi programmi su Canale 5 stancheranno?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 15 agosto 2024)continua a essere un pilastro per Mediaset. La sua presenza costante e versatile ha suscitato opinioni contrastanti tra pubblico e critici. La conduttrice svizzera, con la sua immagine pulita e solare, rappresenta una risorsa preziosa per l'emittente, nonostante alcune vicende personali che avrebbero potuto offuscare la sua reputazione. Nell'ultima stagione televisiva,è stata una presenza onnipresente sul piccolo schermo. Ha fatto parte della giuria di Io Canto Generation, ha condotto il suo one woman showImpossibile, è stata dietro al bancone di Striscia la Notizia e alla guida di Io Canto Family. La nuova stagione tv, ormai alle porte (QUI tutti la nuova programmazione) la vedrà protagonista del concerto a Venezia dei Pooh e di serate evento con Andrea Bocelli protagonista.