La biscotteria più piccola d' Italia si trova in un borgo d’Abruzzo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 15 agosto 2024) Che sia la piùnon è sicuro al 100%. Quel che è certo è che niente profuma con una valanga di biscottini appena sfornati da questo microscopico laboratorio di Scanno. Nel cuore più verde, la merenda sa di mandorla e cacao, mosto cotto e cioccolato: la zaffata dolce arriva già molto tempo prima di avvistare l’insegna rotonda, la stessa di sempre, dal 1990. Che recita:. Semplice, dritto al punto, che altro aggiungere? Niente orpelli, si va al sodo. E qui, il sodo sono sette – non uno di più, non uno di meno – tipologie di biscotti classici e strepitosi (molti dei quali, naturalmente senza lattosio). Si scendono i gradini per arrivare all’ingresso del negozietto, dove entra appena una persona alla volta: c’è giusto lo spazio per restare in piedi di fronte al bancone, a chiedere informazioni e osservare chi è rimasto dietro e continua a sfornare.