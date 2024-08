Inter il futuro passa dalla difesa Tra mercato e scelte di campo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024) Simone Inzaghi prepara l’in questi ultimi allenamenti prima della sfida contro il Genoa nel primo impegno ufficiale della stagione. ATTENZIONE – A poco più di tre giorni dal via ufficiale della Serie A, l’di Simone Inzaghi continua a lavorare con insistenza sul fronte. Beppe Marotta e Piero Ausilio lavoreranno con un’attenzione particolare alla, un reparto cardine dello scacchiere del tecnico piacentino che però non ha espresso al meglio le proprie potenzialità in questo precampionato appena terminato. L’infatti nelle uscite estive ha sempre preso almeno un gol, se si esclude la vittoria contro il Las Palmas. Un dato che non piace a Simone Inzaghi e che nel corso della scorsa stagione ha costruito da lì le fondamenta per vincere lo scudetto.