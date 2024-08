Il Milan si rilancia con la regia di Zlatan Ibrahimovic

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) La serie A 2024-25 è ai nastri di partenza. È il momento in cui ognuno si sente in grado di emettere sentenze sull'esito del campionato. Noi invece, come al solito, cercheremo di penetrare nei segreti delle squadre prima di parlare di favoriti. Naturalmente è d'obbligo inserire l'Inter nel novero delle migliori, considerando che ha già completato da tempo la rosa e si è rinforzata con Zielinski e Taremi. Inoltre i nerazzurri possono guardare con cautela al mercato per caprie se possa venir fuori qualcos'altro, anche a buon prezzo (Chiesa?). Rispetto alle rivali l'Inter ha il vantaggio di aver mantenuto l'allenatore e il gruppo squadra che ha vinto lo scudetto, addirittura rinforzandolo. È difficile ripetersi se non si ha coscienza della propria forza, perché tutti giocheranno al massimo contro i campioni d'Italia, ma l'Inter anche da questo punto di vista sembra cresciuta.