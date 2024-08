Gudmundsson in uscita? Per il Genoa nuovo intoppo per il ‘sostituto’ L’Inter resiste

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024)sempre più al centro di intrecci di mercato tra, Fiorentina e il ritorno del. I viola sono in pole position, ma i rallentamenti dovuti anche dal mancato sostituto in rossoblù dell’islandese potrebbero favorire il ritorno dei nerazzurri sulla trattativa. CESSIONI A RILENTO – Albertpiace aled è un obiettivo di mercato principalmente della Fiorentina, che più di qualsiasi altra squadra ha già avviato una trattativa ufficiale col. Ma l’affare sta incontrando diversi ostacoli, legati principalmente alle dinamiche del mercato indi altre società coinvolte. I rallentamenti sono dovuti principalmente a due fattori: il coinvolgimento dele la difficoltà delnel trovare un degno sostituto in attacco.