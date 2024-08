Fofana al Milan si vede il traguardo

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 agosto 2024) Dopo una estenuante trattativa i rossoneri sono finalmente vicini a chiudere per Youssef, 25enne centrocampista del Monaco. Decisivo il pressing costante delche è riuscito a vincere le resistenze iniziali dei francesi.AL, CI SIAMO Mister Fonseca è stato accontentato, e molto presto avrà a disposizione quel mediano che ha tanto desiderato. La trattativa non è stata per niente semplice visto l’irrigidimento del Monaco che per settimane non si discostava dalla valutazione di 35 milioni di euro, sperando che qualche altro club, magari della Premier League, si facesse avanti per soddisfare la sua richiesta. Invece la volontà del giocatore ha fatto la differenza e consentito aldi assumere una posizione di forza ammorbidendo le pretese dei monegaschi che hanno accettato l’offerta di 20 milioni più 5 di bonus.