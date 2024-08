Dramma incendi nel Sannio il presidente Lombardi | Sdegno per lo scempio dei nostri boschi e i danni all’eco-sistema

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl fuoco ha divorato in questi primi giorni d’agosto ben 15 ettari di bosco: “Si tratta di eventi, alcuni sicuramente dolosi, che si ripetono contica regolarità nei mesi estivi” – così in una nota stampa ildella Provincia di Benevento, Nino, anche Sindaco di Faicchio, per compiacersi del delicato lavoro svolto dagli operatori della Forestazione per l’Antvo, gli AIB della Provincia che, con i loro colleghi delle Comunità Montane, coordinati dalla struttura regionale, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali e le altre Forze dell’Ordine, hanno assicurato lo spegnimento del numero impressionante dei roghi che ha investito il territorio sannita. “Destano allarme nella pubblica opinione eper lodeie per i