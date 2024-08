Ciclismo Kooij vince allo sprint la 4a tappa del Giro di Polonia Vingegaard sempre al comando della generale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) Olav Kooij si è aggiudicato in volata la quartadeldi, la Kudowa-Zdrój›Prudnik di 195.3 chilometri. Alclassificanessuna novità con Jonasancora in prima posizione. La frazione, che prevedeva due salite importanti nei primi 80 chilometri del percorso, nella seconda parte non offriva più asperità al gruppo, con l’arrivo che ha visto primeggiare l’olandese Olav Kooij del Team Visma Lease a Bike in volata davanti all’irlandese Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale), il danese Mats Pedersen (Lidl-Trek) e i belgi Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Sesto il padrone di casa Stanislaw Aniolkowski (Cofidis), quindi settimo il belga Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty), ottavo il nostro Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling), quindi nono l’australiano Jensen Plowright (Alpenic-Deceuninck).